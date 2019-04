ITALIA

2019/04/09 17:09

Autostrada A1 Pullman di ragazzi in gita coinvolto in un incidente a Sud di Roma: 4 feriti, tra cui 3 minori I bambini - diretti a Napoli - non sono gravi condizioni. Riaperto il tratto autostradale

Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto poco dopo le 14 il tratto tra il bivio con l'A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, che era stato chiuso a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un pullman di scolari francesi diretti a Napoli. Nell'incidente, avvenuto all'altezza del km 570, sono rimasti feriti un adulto e 3 ragazzi, sballottati all'interno del pullman che si è ribaltato su un fianco.



Dai primi rilevamenti, un mezzo pesante avrebbe tamponato il pullman su cui viaggiavano studenti di scuola media di nazionalità francese. I 3 ragazzi, sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale Bambin Gesù di Roma.



Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco, oltre al personale di Autostrade per l'Italia.

