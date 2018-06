Il caso Punta Perotti, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la confisca dei terreni Per i giudici le autorità italiane hanno violato il diritto al rispetto della proprietà privata

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili.La sentenza riguarda le zone di Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria). Per i giudici le autorità italiane hanno violato il diritto al rispetto della proprietà privata