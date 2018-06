Mosca Governo, Putin a Conte: "Adesso collaborazione costruttiva" Dopo la lettera di congratulazioni del presidente del Consiglio europeo Tusk, arrivano gli auguri del presidente russo Putin: "Russia e Italia? Tradizione di amicizia e mutuo rispetto"

Condividi

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di felicitazioni al premier, che ha appena prestato giuramento. Secondo la nota diffusa dall'ufficio stampa del Cremlino, il presidente russo ha ricordato che "le relazioni tra Russia e Italia sono basate su buone tradizioni di amicizia e mutuo rispetto"."Mi aspetto - ha proseguito - che la vostra attività come capo del governo faciliti lo sviluppo di una costruttiva collaborazione russo- italiana in vari campi e anche un'efficiente interazione per risolvere questioni nodali in campo regionale e internazionale. Questo - ha osservato ancora Putin nel messaggio inviato al premier- risponde in maniera indubitabile ai fondamentali interessi dei popoli russo e italiano".Putin ha approfittato dell'occasione per felicitarsi con Conte anche in vista dell'imminente Festa della Repubblica italiana.