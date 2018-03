Il discorso annuale alle Camere riunite Putin agli Usa dopo le nuove armi: "Ora ascoltateci". E mostra super-missile 'invulnerabile' 'Avevamo detto che avremmo risposto ai loro sistemi antimissili'

"Abbiamo detto diverse volte ai nostri partner che avremmo preso delle misure in risposta al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Nonostante tutti i problemi che abbiamo affrontato, la Russia era e rimane una potenza nucleare ma nessuno ci ha ascoltato. Allora ascoltateci adesso". Lo ha detto Vladimir Putin dopo aver presentato nuovi armamenti nucleari russi durante il discorso annuale alle Camere riunite.In Russia è stato creato e ha superato i test un nuovo missile da crociera con un sistema di propulsione nucleare: lo ha detto Putin mostrando un video esemplificativo durante il suo discorso alle Camere. Secondo il presidente russo, il nuovo missile ha una gittata illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile. Secondo Putin, il sistema sarà invulnerabile ai sistemi antiaerei e non ha analoghi nel mondo. Nessuno al mondo ha nulla di simile", ha detto Putin, dichiarando che "un giorno apparirà" ma che per quella data "i nostri ragazzi inventeranno qualcosa di nuovo".Nuovi "droni subacquei", che "possono essere armati con proiettili nucleari e non", sono stati presentati oggi dal presidente russo con un videodurante il suo discorso alle Camere riunite."In Russia - ha dichiarato Putin - sono stati creati degli apparecchi autonomi che sono capaci di spostarsi negli abissi a distanza intercontinentale. Sono cose da fantascienza. Possiedono - ha proseguito il capo di Stato russo - un'alta manovrabilità e bassa rumorosità e possono essere armati con proiettili nucleari e non". Putin ha quindi aggiunto che "nel dicembre del 2017 è stato completato il ciclo pluriennale dei test del sistema di propulsione nucleare per questo drone" e che "la sua velocità supera di diverse volte quella dei sommergibili, dei siluri e di tutti i tipi di nave".