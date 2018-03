Ombre di "guerra fredda" Putin e il super-missile 'invulnerabile'. Casa Bianca: manterremo il primato, Trump difenderà Usa Il presidente russo: "Avevamo detto che avremmo risposto ai loro sistemi antimissili". La replica di Washington: Putin viola gli impegni presi nei trattati

Le rivelazioni del presidente russo Vladimir Putin, che oggi ha annunciato un super-missile "invulnerabile", non sono una sorpresa per la Casa Bianca. A dirlo è la portavoce Sarah Sanders, che sottolinea: Donald Trump è "determinato a proteggere il Paese" e le capacità difensive Usa non resteranno "seconde a nessuno". Il presidente, ha aggiunto, garantirà che le capacità nucleari Usa rimangano ineguagliate."Il presidente Donald Trump è consapevole delle minacce che l'America e gli alleati devono affrontare in questo secolo ed è determinato a proteggere la nostra Patria, a preservare la pace attraverso la forza", ha detto Sanders. Gli Usa sapevano che Mosca "stava sviluppando un sistema di armamenti destabilizzante da un decennio in diretta violazione degli obblighi previsti dai trattati".Identica la posizione del Dipartimento di Stato Usa: i nuovi missili nucleari presentati da Putin sono una "violazione del trattato" sulla non proliferazione nucleare, dice la portavoce Heather Nauert, facendo riferimento a un trattato del 1987, quello sui missili nucleari di medio raggio"Abbiamo detto diverse volte ai nostri partner che avremmo preso delle misure in risposta al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Nonostante tutti i problemi che abbiamo affrontato, la Russia era e rimane una potenza nucleare ma nessuno ci ha ascoltato. Allora ascoltateci adesso", . ha detto Vladimir Putin dopo aver presentato nuovi armamenti nucleari russi durante il discorso annuale alle Camere riunite.In Russia è stato creato e ha superato i test un nuovo missile da crociera con un sistema di propulsione nucleare, ha spiegato Putin mostrando un video esemplificativo durante il suo discorso alle Camere. Secondo il presidente russo, il nuovo missile ha una gittata illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile: il sistema sarà invulnerabile ai sistemi antiaerei e non ha analoghi nel mondo. Nessuno al mondo ha nulla di simile", ha detto Putin.Nuovi "droni subacquei", che "possono essere armati con proiettili nucleari e non", sono stati presentati oggi dal presidente russo con un videodurante il suo discorso alle Camere riunite."In Russia - ha dichiarato Putin - sono stati creati degli apparecchi autonomi che sono capaci di spostarsi negli abissi a distanza intercontinentale. Sono cose da fantascienza. Possiedono - ha proseguito il capo di Stato russo - un'alta manovrabilità e bassa rumorosità e possono essere armati con proiettili nucleari e non". Putin ha quindi aggiunto che "nel dicembre del 2017 è stato completato il ciclo pluriennale dei test del sistema di propulsione nucleare per questo drone" e che "la sua velocità supera di diverse volte quella dei sommergibili, dei siluri e di tutti i tipi di nave".