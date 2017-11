Putin manda i governatori alle esercitazioni, ma i risultati sono disastrosi

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato la sua 'riserva personale', i candidati alle cariche dei governatori regionali, a esercitarsi alla base militare di Kubinka nei pressi di Mosca.I riservisti hanno sparato, lanciato granate, hanno sostenuto la prova di coraggio, lanciandosi sotto autoblindo in movimento, e si sono lanciati con paracadute da una torre.I risultati però sono stati sconcertanti: dopo il lancio con il paracadute, tre persone sono andate a casa con lesioni alle gambe, e uno con problemi alla schiena.Un istruttore, dietro l’anonimato, ha spiegato ai mass media russi il motivo: i futuri governatori sono tutti in sovrappeso. La torre di lancio è designata per i giovani, ragazzi di leva, che pesano 60-70 chili, mentre i “riservisti di Putin” superano abbondantemente un quintale.Misterioso il motivo dell'esercitazione a sorpresa.