Dopo G7 Putin: pronto ad incontrare Trump quando Usa pronti

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere pronto a incontrare il suo omologo statunitense Donald Trump "non appena" Washington sarà pronta per un tale summit."Non appena la parte americana sarà pronta, questo incontro avverrà secondo il mio programma di lavoro, naturalmente", ha detto.Parlando con i giornalisti a margine della conferenza dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in corso nella città cinese di Qingdao, Putin ha ricordato che alcuni Paesi, tra cui l'Austria,si sono offerti di ospitare il vertice con Trump.Il presidente russo ha quindi sottolineato che il presidente americano si è detto preoccupato per la ripresa della corsa agli armamenti. Cosa su cui è d'accoro, ha detto ancora Putin,aggiungendo che per risolvere la questione è necessaria una ampia discussione. Le affermazioni di Putin fanno seguito ad informazioni secondo cui la Casa Bianca è al lavoro per organizzare l'incontro.