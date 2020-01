Russia-Germania Mosca, Putin riceve la Cancelliera tedesca Merkel: "In Libia cessino i combattimenti"

"Spero che l'appello di Russia e Turchia per una tregua in libia venga ascoltato", ha detto Vladimir Putin dopo il suo incontro con Angela Merkel. Il presidente russo ha sottolineato di aver aggiornato la cancelliera tedesca sui negoziati di Istanbul col presidente turco Recep Tayyip Erdogan e ha assicurato di sostenere il processo di Berlino per porre fine alla guerra in Libia. "Tutte le parti devono però prendere parte al processo", ha aggiunto Putin.Il presidente russo rivolge un appello alle parti in conflitto in Libia affinché cessino i combattimenti a partire dalla mezzanotte. Putin, che a Mosca ha ricevuto la cancelliera Angela Merkel, ha insistito nel sottolineare che ulteriori consultazioni con le parti si terranno una volta siglato il cessate-il-fuoco."Mi auguro che la situazione in Medio oriente non sfoci in conflitti militari a larga scala", ha detto inoltre Putin.La Conferenza internazionale di Berlino sulla Libia "può essere solo il preludio per un processo più lungo", ha detto la cancelliera tedesca. L'iniziativa della conferenza ha trovato il sostegno del presidente russo, che chiede però che l'organizzazione veda coinvolte tutte le parti libiche. La conferenza di Berlino, ha aggiunto la cancelliera, sarà realizzata sotto la leadership delle Nazioni Unite.La cancelliera tedesca e il presidente russo concordano sul fatto che l'accordo sul nucleare iraniano debba essere preservato con tutti i mezzi.Sulla questione del Boeing ucraino abbattuto a Teheren, l'ammissione iraniana è "un passo importante", ha detto Ankela Merkel, sottolineando che adesso deve essere condotta "un'inchiesta esaustiva". Per Angela Merkel è "una cosa positiva che sappiamo chi sia responsabile" dell'abbattimento dell'aereo ucraino, colpito accidentalmente da un missile della contraerea iraniana in quello che la cancelliera tedesca ha definito "un drammatico evento" durante la conferenza stampa con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca."È un bene che sappiamo chi sia responsabile - ha detto la cancelliera - e credo che dobbiamo lavorare insieme con tutte le nazioni coinvolte in modo da trovare soluzione ed avere una valutazione complessiva".Il gasdotto Nord Stream 2 sarà pronto per l'inizio del 2021. E' l'auspicio del presidente russo Vladimir Putin. "Spero che per la fine di quest'anno, o nei primi tre mesi del prossimo, i lavori siano finiti e che il gasdotto sarà operativo", ha detto nella conferenza stampa assieme al cancelliere tedesco Angela Merkel.Lungo 1.230 km, il "Nord Stream 2" porterà annualmente in Europa 55 miliardi di metri cubi di gas percorrendo i fondali del Mar Baltico: dovrebbe fornire gas dalla Russia alla Germania, attraverso il Mar Baltico e passando per Finlandia, Svezia e Danimarca. Si tratta di un progetto da 11 miliardi di dollari, ostacolato dall'intero Congresso degli Stati Uniti e dallo stesso Presidente Trump, che ha approvato un provvedimento con cui sanzionare i governi e le società tedesche e russe (e non solo) coinvolte nella costruzione del gasdotto. Subito, poi, è arrivata la replica dell'Unione europea che ha bocciato le sanzioni.Il gasdotto Nord Stream 2 "è stato legittimato attraverso la nuova legislazione europea" e "va ultimato", ha detto la cancelliera Merkel, sottolineando che i benefici per la realizzazione del progetto verranno sentiti "in Europa". Merkel ha poi espresso disappunto per le sanzioni imposte dagli Usa e ha ribadito che la Germania "continuerà ad appoggiare" il Nord Stream 2.