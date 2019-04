Putin: stiamo sviluppando la cooperazione con la Turchia nel settore della difesa

Russia e Turchia mantengono "una cooperazione su larga scala nelle relazioni internazionali e contatti di cooperazione nel settore della difesa e tecnologico a livello di ministeri degli Esteri e della Difesa".Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin all'inizio del suo incontro con il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan sottolineando che si "stanno sviluppando rapporti promettenti fra militari in modo attivo".In particolare, l'attuazione del contratto di fornitura dei sistemi missilistici russi S-400 è una "priorità" sia per Mosca sia per Ankara, ha aggiunto Putin.L'interscambio commerciale è cresciuto del 15 per cento, a 25 miliardi di dollari e i due paesi stanno attuando diversi progetti importanti, fra cui la costruzione del reattore nucleare di Akkuyu e il gasdotto Turkstream, di cui sono stati di recente collegati i tratti di mare e terrestre.Da parte russa, prendono parte all'incontro con i turchi anche il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il ministro dell'Energia, Aleksandr Novak, e il ministro dello Sviluppo economico Maksim Oreshkin.