Curiosa avventura Quando la cornacchia ti ruba il passaporto Al valico di frontiera tra Russia ed Estonia una cornacchia ha rubato il passaporto a un cittadino estone che stava tornando a casa.

La cornacchia ladra (screenshot youtube)

L’uccello dispettoso ha acchiappato, ovviamente al volo, il documento mentre l’uomo lo stava esibendo alle guardie. Vani i tentativi dei poliziotti russi di catturare il volatile. Sono state addirittura chiamate in soccorso le unità cinofile ma l’esito della ricerca è stato negativo.Così alle guardie di frontiera non è rimasto altro da fare che scrivere il verbale, confermando l’accaduto, mentre lo sventurato estone è stato costretto a tornare al consolato del proprio paese a San Pietroburgo per richiedere un lasciapassare provvisorio.Quando il giorno dopo si è ripresentato allo stesso valico ha trovato un’altra sorpresa: il suo passaporto era stato ritrovato ma era inutilizzabile. La cornacchia infatti aveva pensato bene di strappare una pagina del prezioso documento prima di abbandonarlo.La curiosa scena è stata ripresa da una coppia in attesa di passare la frontiera.