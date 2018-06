Mondiali Russia, girone B Sorpresona Iran al debutto: Marocco ko al 95' su autogol A San Pietroburgo la nazionale di Queiroz vince nel recupero grazie ad un goffo intervento aereo di Bouhaddouz. Nordafricani 'gelati' dopo aver cercato di fare il match. Due palle-gol a testa nel primo tempo

Festa Iran, Marocco al tappeto a pochi secondi dalla fine: a San Pietroburgo finisce 1-0 per la squadra di Queiroz che fa l’impresa nella prima sfida mondiale del girone B, in cui sono inserite anche Spagna e Portogallo.Meglio i nordafricani nella prima mezz’ora, che fanno il match e sfiorano subito il vantaggio con El Kaabi (9’). Dieci minuti dopo, clamorosa doppia palla-gol (19’): i tentativi in area a botta sicura prima di Belhanda e poi di Benatia vengono però murati alla disperata (e un po’ fortunosamente) da retroguardia e portiere. Al 30’ ci prova anche Harit in percussione, ma la sua conclusione di piatto non gira abbastanza e finisce nelle mani di Beiranvand. Poi l’Iran, fino a quel momento attendista, inizia a prendere campo e prima dell’intervallo arriva una doppia occasionissima (43’): Azmoun e Jahanbakhsh vengono però fermati da un super El Kajoui, che tiene in piedi la sua squadra.Ripresa bruttina… con emozioni in coda. Una sola chance per il Marocco sui piedi di Ziyech (80’), talento dell’Ajax che la Roma sta inseguendo: sinistro al volo dal limite e grande risposta di Beiranvand che si allunga e toglie il pallone dall’angolino. Il match sembra avviarsi sullo 0-0, ma in pieno recupero ecco il clamoroso colpo di scena (95’): punizione tesa dalla sinistra di Haji Safi, il neo entrato Bouhaddouz sbaglia completamente l’intervento e infila la sfera nella porta sbagliata. Nordafricani in ginocchio, per l’Iran è la seconda vittoria nella fase finale dei Mondiali (la prima a Francia ‘98, 2-1 agli Stati Uniti).