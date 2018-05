Ministero dell'Economia Quello che conta: il portale pubblico per l'educazione finanziaria

L'Italia è all'ultimo posto tra le economie avanzate per quanto riguarda la conoscenza di base della finanza. A confermarlo, oltre al Rapporto 2017 sulle scelte di investimento delle famiglie, è un'indagine di Standard & Poor's sull'alfabetizzazione finanziaria da cui risulta che solo il 37% della popolazione sa rispondere a domande su elementi fondamentali come inflazione, diversificazione e tassi composti.Per offrire ai cittadini un'informazione autorevole ma facilmente comprensibile e aiutarli a prendere consapevolmente le proprie decisioni nell'ambito della finanza personale e familiare, è nato il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale "Quello che conta" http://www.quellocheconta.gov.it , frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.-5 consigli elementari, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte sull’impiego delle proprie risorse finanziarie-7 cose da sapere senza le quali ogni scelta potrebbe risultare poco consapevole-12 guide pratiche che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità che si presentano in specifiche circostanze-un glossario di finanza, assicurazione e previdenza in continua evoluzione e la descrizione dei diversi strumenti bancari, finanziari, previdenziali ed assicurativi accessibili sul mercato.