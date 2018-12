Quirinale Questa sera il discorso di fine anno di Mattarella, speciale RaiNews24 dalle 20

Questa sera, alle 20.30 a reti unificate, tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Uno speciale di RaiNews24 andrà in onda a partire dalle 20.00, quando sarà trasmesso prima l'intervento del presidente francese, Emmanuel Macron, quindi il discorso della cancelliera tedesca, Angela Merkel.Il direttore Antonio Di Bella si collegherà alle 20.20 dalla sede Rai di Berlino per un primo commento.Dopo il discorso di Mattarella, nuovi commenti in studio con Federica Mango, ospite il quirinalista dell’Agi Nicola Graziani, e da Berlino Di Bella.