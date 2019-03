La linea del Colle: l'istituto al riparo da ogni governo Quirinale, preoccupazione per Commissione d'inchiesta sulle Banche: '"Bankitalia autonoma" I dubbi del Quirinale sulla costituzione dell'organismo che deve fare luce sugli scandali nel credito. lettera di Mattarella alla Presidente del Senato. Conte: "Nessun veto sulla Commissione".Il Parlamento dovrà vigilare affinché l'interpretazione della normativa rimanga nell'alveo dei principi costituzionali

Mentre ai vertici di Bankitalia, arriva Fabio Panetta nominato ieri nuovo direttore generale , sulle banche si alza la tensione tra governo e Quirinale a proposito della commissione d'inchiesta voluta dai gialloverdi, che vista la narrazione pentastellata sul tema, potrebbe partire puntando il dito proprio sulla vigilanza di Bankitalia. Proprio quello che al Colle si vuole evitare. Bankitalia deve essere al riparo da ogni governo e la sua indipendenza deve essere tutelata, è la linea del Colle.Non a caso, nella mattinata di ieri al Quirinale si sono succeduti diversi incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: sul Colle sono andati il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e a seguire il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: è a loro che il capo dello Stato recapita la sua moral suasion, condividendo anche le preoccupazioni sulla questione. Sulla presidenza della commissione c'è, inoltre, una sotterranea tensione tra M5S e Lega, con il primo che spinge per assegnare la presidenza al senatore Gianluca Paragone, un barricadero sul tema banche già dai tempi della campagna per le Politiche. Ma non è tanto il nome di Paragone ad essere "sotto esame" al Colle,quanto la legge stesse che istituisce l'organo ad essere ferma al Quirinale, del tutto contrario all'eventualità che l'attività della commissione si trasformi in un processo a Bankitalia.L'asse tra il Quirinale e Via Nazionale, del resto, rimane saldo anche sulla composizione del nuovo Direttorio di Bankitalia, sul quale il governo non è riuscito a imporre le sue scelte. Una fermezza che si intende garantire anche sullo stato dei conti italiani, per mettere al riparo il Paese da possibili tempeste finanziarie.Sul dossier, anche dietro le quinte, il premier Giuseppe Conte da diversi giorni ha cominciato a muoversi. Lunedì e martedì, in questo senso, saranno due giorni importanti. Sarà allora, infatti, che il governo dovrebbe varare quel Dl crescita con cui, di fatto, l'esecutivo vuole "sostituire" l'eventualità di una manovra correttiva."Non ho posto nessun veto su nessun singolo parlamentare, vorrei anche chiarire che stiamo parlando di una commissione parlamentare, non è una prerogativa del presidente del Consiglio designare il presidente di una commissione Parlamentare e non intendo sostituirmi al parlamento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sulla commissione parlamentare sulle banche.La commissione d'inchiesta sulle banche "deve essere avviata il prima possibile per mettere la giustizia sociale al centro delle dinamiche bancarie. Gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità sulle crisi che hanno bruciato così tanti risparmi". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che intervistato da Repubblica incalza anche sui decreti attuativi per i truffati: "c'è una questione di compattezza all'interno del governo. Il Movimento 5 stelle chiede di firmare i decreti nei prossimi giorni. Bisogna capire se la Lega è con noi". "Non si tratta - afferma - di convincere Tria, ma di esprimere chiaramente la posizione di chi ha i voti in Parlamento. Chiediamo la firma da settimane. Nelle prossime ore la situazione va sbloccata".Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, a quanto si apprende, è in attesa della lettera del presidente della Repubblica Mattarella che istituisce la commissione d'inchiesta sulle banche. Il Parlamento dovrà vigilare, si apprende da fonti di Palazzo Madama, affinché l'interpretazione della normativa rimanga nell'alveo dei principi costituzionali.