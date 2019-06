La maggioranza si spacca Radio Radicale, ok ad emendamento: +3 milioni nel 2019. Lega vota con opposizioni, M55 contro L'emendamento approvato nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanza della Camera. M5S: "Fortemente contrari"

È passato nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera un emendamento del Partito democratico - a firma Sensi e Giachetti - che prevede un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019 per Radio radicale. Hanno votato a favore la Lega e tutti gli altri partiti, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. "Il Governo è andato sotto in Commissione su Radio Radicale. La Lega vota con le opposizioni per salvare la radio mentre i 5 stelle votano contro seguendo le indicazioni di parere contrario del ministro Castelli", ha detto la deputata del Pd Silvia Fregolent, Capogruppo in commissione Finanze."Su Radio Radicale la soluzione più equa era di finanziare la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, fino ad una spesa massima di 1 milione di euro nel triennio, vincolandoli ad un uso pubblico. L'emendamento proposto dalle opposizioni ha disposto invece di erogare altri 3 milioni di euro nel solo 2019 ad una radio che ne riceverà già 9 quest'anno. Una scelta a cui hanno aderito tutti i partiti, compresa la Lega, e che ci ha trovato fortemente contrari". È la posizione che M5s affida a una nota dei suoi deputati nelle commissioni Bilancio e Finanze. "Una pioggia di soldi pubblici ingiustificata", attaccano i deputati M5S.