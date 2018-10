SPORT

2018/10/24 23:09

Champions League, terza giornata Primo 'dolore' per l'Inter: al Camp Nou è 2-0 Barcellona Per i blaugrana, privi di Messi, vanno in gol nel primo tempo l'ex Rafinha e nella ripresa Jordi Alba. Anche una traversa di Coutinho. I nerazzurri creano poco in attacco, ma restano comunque secondi nel girone

Condividi Anche senza Messi (in tribuna con il braccio fasciato), il Barcellona non dà scampo all'Inter: 2-0 al Camp Nou e primo ko in Champions (dopo due vittorie) per Spalletti, sconfitta comunque 'indolore' visto il 2-2 tra Psv e Tottenham, risultato... d'oro.

Buon avvio dei nerazzurri, pericolosi con Icardi al 16' su assist Perisic. A ruota (18’) un super Handanovic nega di piede il gol a Lenglet (colpo di testa da angolo) ma nulla può al 32' sull'ex Rafinha, che sbuca alle spalle di Skriniar (disattento) e insacca da pochi passi su cross Suarez. Vecino sfiora la traversa con una gran botta dalla distanza, pochi secondi prima dell’intervallo Miranda rischia l'autorete sulla punizione dal limite di Coutinho.

Ripresa. Entra Politano (per Candreva) che minaccia subito Ter Stegen con un velenoso tiro-cross al 50'. Due minuti dopo l'ex Sassuolo ci riprova da posizione invitante, ma la conclusione è alta. Risposta blaugrana con Suarez (59') e Lenglet (61'): Handanovic è un muro. La traversa dice no a Coutinho (71'), l'imparabile sinistro incrociato di Jordi Alba (splendido il filtrante di Rakitic) chiude i giochi all'83'. Suarez vicino al tris (90'): Handanovic ci mette un'altra pezza, evitando un passivo peggiore.

