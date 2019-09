Ieri sera i genitori ne avevano denunciato la scomparsa Ragazza di 17 anni trovata impiccata in un parco a Roma con le mani legate L'ipotesi è quella del suicidio: la giovane aveva tentato già in passato di togliersi la vita

Una ragazza di 17 anni è stata trovata impiccata questa mattina all'interno di un parco di via Galla Placidia, nel quartiere romano di Portonaccio. Il corpo era appeso a un gioco per bambini. Sul posto la Polizia di Stato, che ipotizza il suicidio. Sulla salma sarà disposta l'autopsia.A trovare il corpo il custode del parco: la 17enne aveva le mani legate dietro la schiena con delle fascette. forse per evitare ripensamenti. Al momento, secondo quanto si apprende, l'ipotesi è quella del suicidio: la giovane aveva tentato già in passato di togliersi la vita. Ieri sera aveva abbandonato la sua casa.Sembra che la ragazza avesse problemi di depressione. A denunciare la scomparsa erano stati i genitori.