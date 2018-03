Londra Ragazza diciottenne italo egiziana pestata e uccisa da una gang di coetanee a Nottingham

La morte di una ragazza italo-egiziana in Inghilterra, uccisa dalle percosse e violenze da parte di una gang di ragazze, ha suscitato grande emozione in Egitto, obbligando il capo della diplomazia britannica a reagire per placare gli animi."Profondamente rattristato dalla morte nel Regno Unito della cittadina egiziana Mariam Moustafa. Le mie condoglianze ai familiari di Mariam", ha scritto Boris Johnson su Twitter."Ho assicurato al ministro degli Esteri egiziano Shoukry che la polizia di Nottinghamshire (contea del centro dell'Inghilterra) indaga sulla vicenda".La 18enne, che studiava ingegneria al Nottingham College, è stata aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, il 20 febbraio alle 20. Ha cercato di fuggire alla furia del gruppo, che l'aveva trascinata per terra per oltre venti metri, salendo a bordo di un autobus.Il branco, composto da una decina di ragazze, l'ha però seguita e ha continuato a picchiarla anche sul mezzo, finchè non è intervenuto l'autista che le ha bloccate. Mariam aveva già perso i sensi. E' stata portata al Queen's Medical Center dove i medici l'hanno dimessa poche ore dopo. Il giorno seguente è stata ricoverata d'urgenza al Nottingham City Hospital dov'è morta dopo tre settimane di coma.Il gruppo aveva ripreso tutta l'aggressione con il cellulare e condiviso poi i filmati con gli amici.La giovane si era trasferita da Ostia, dove era nata e cresciuta, in Inghilterra. Il padre voleva far studiare Mariam assieme alla sorella di 15 anni e un fratello di 12 nelle scuole inglesi. Così, 4 anni fa, il trasferimento a Londra.La Procura di Roma ha aperto una indagine in relazione alla morte di Mariam Moustafa. Il fascicolo, nel quale si ipotizza il reato diomicidio, è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco.