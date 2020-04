Roma Roma, ragazza 27enne trovata morta nel Tevere. Identificata, era scomparsa da giorni Della sparizione della giovane si era occupata la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3

di Tiziana Di Giovannandrea Nel primo pomeriggio, alle 14,30, una ragazza è stata trovata morta nel Tevere a Roma, all'altezza di Ponte Vittorio su Lungotevere dei Fiorentini, di fronte all'Ospedale Santo Spirito.Si tratta di una giovane donna, di 27 anni, di nazionalità italiana, la cui, dopo che se ne erano perse le tracce, dal suo appartamento in zona Pietralata-Tiburtino a Casal Bruciato, nella notte tra il il 3 e il 4 aprile. La ragazza, il cui nome è Luciana Martinelli, si era allontanata dall'abitazione, in cui viveva insieme ai familiari e due cani, a bordo della sua Volkswagen Up nera non facendovi più ritorno, parrebbe a causa di una discussione in famiglia.Luciana Martinelli era un'insegnante di lingue per bimbi al Flaminio e lavorava come volontaria, aspirante istruttrice cinofila, in un canile municipale in Via della Muratella, alla Magliana.Il corpo è stato rinvenuto dagli uomini del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti su segnalazione della Polizia di Stato. Il cadavere, impigliato in alcuni rami, è stato portato sul greto del fiume dalla corrente dell'acqua ed avvistato da alcuni passanti che hanno allertato le Forze dell'Ordine. Il corpo della giovane è stato riconosciuto dalla sorella., con le chiavi lasciate sul sedile posteriore, alcuni giorni fa parcheggiata vicino al Circolo Canottieri Lazio su Lungotevere Flaminio. Della scomparsa della giovane si era occupata la trasmissione televisiva, in onda su Rai 3, 'Chi l'ha visto?' ed è stato proprio un passante a segnalare la presenza dell'automobile dopo aver seguito il caso della scomparsa di Luciana Martinelli sullo schermo televisivo. L'della giovane era avvenuto a Ponte Milvio, da un meccanico e da alcuni residenti, dopo che aveva chiesto aiuto per un guasto alla vettura.La salma, una volta estratta dalle acque, è stata affidata al personale sanitario del 118 che ha proceduto con l’identificazione. La donna era senza documenti, ma i vestiti che indossava e un tatuaggio dell'impronta della zampa di un cane sulla spalla destra corrispondevano a quelli della giovane sparita. La ragazza non mostrerebbe segni di violenza sul corpo. Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco di via Genova, quella del fluviale, i sommozzatori, la Polizia di Stato del Commissariato Trevi e i Carabinieri della Compagnia Montesacro che stanno svolgendo le indagini. L'autopsia è stata disposta per la prossima settimana. Dopo la sua scomparsa un fascicolo era stato aperto presso la Procura di Piazzale Clodio.