La tragedia Ragazzo ucciso a Genova. Indagato poliziotto, ma per Procura uso arma legittimo Una lite familiare è degenerata e finita in tragedia.

Condividi

Una lite familiare è degenerata e finita in tragedia a Genova: Jefferson Garcia Tomala, un ragazzo di 20 anni è morto ucciso da un agente di polizia intervenuto nella sua abitazione, su richiesta della madre al termine di una discussione violenta. Le indagini scientifiche accerteranno se la vittima abbia agito sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.Stando alle ricostruzioni, i poliziotti hanno raggiunto l'appartamento in via Borzoli e qui sarebbero stati affrontati dal giovane armato di coltello. Uno degli agenti sarebbe stato raggiunto da uno o più fendenti ed è stato ricoverato all'ospedale San Martino: non è in pericolo ma deve essere sottoposto a un intervento chirurgico. Nel corso dell'aggressione uno dei poliziotti avrebbe sparato colpendo mortalmente il giovane.Le autorità hanno poi spiegato che la madre del giovane morto ha chiamato nel tardo pomeriggio il 118 perché il figlio stava dando in escandescenze. La situazione è però peggiorata, la donna terrorizzata si è barricata in una stanza con la figlia e decidendo a quel punto di chiamare la polizia. Sul posto sono arrivati gli investigatori della squadra mobile per le indagini e il pubblico ministero di turno in procura Walter Cotugno.Sul posto sarebbe giunto anche un equipaggio del 118 per effettuare un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio o coatto. Ma Tomala si sarebbe rifiutato di collaborare con i sanitari, chiudendosi a sua volta in una camera dopo che gli avrebbero tentato di fermarlo usando lo spray urticante. La sorella ha riferito che secondo lei la situazione non era così grave da fare intervenire la polizia. “Non capisco perchè sono intervenuti con lo spray urticante contro un ragazzo” ha detto.L'agente è indagato per omicidio colposo per eccesso colposo nell'uso delle armi. È un atto dovuto per permettere al poliziotto di nominare legale e perito. Per la procura di Genova l'uso dell'arma d'ordinanza da parte dell'agente di polizia è legittimo. Saranno gli accertamenti, anche con una consulenza tecnica balistica disposta dal pubblico ministero a appurare se vi sia stato un eccesso nell'uso dell'arma. La perizia balistica verrà effettuata contestualmente all'autopsia, già disposta dal pm. Tomalà, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, avrebbe afferrato il coltello con un atto "idoneo a uccidere".