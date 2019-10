L'omicidio nel quartiere Appio Ragazzo ucciso a Roma, sono in stato di fermo i due sospettati Si tratta di due 20enni da questa notte sotto interrogatorio. Il movente sarebbe stato una compravendita di droga finita male. A denunciarli la madre del killer

Condividi

Comincia a delinearsi una dinamica un diversa da quella emersa subito dopo il delitto, per l'omicidio del 24enne Luca Sacchi. La vittima e la fidanzata potrebbero, ma è solo una ipotesi investigativa, aver incontrato i due sospettati per trattare l'acquisto di droga. I due avrebbero mostrato di avere i soldi necessari all'acquisto. A quel punto i due sospettati, si sarebbero allontanati dicendo che andavano a recuperare la droga per lo scambio. Ma sarebbero tornati armati con l'intenzione di rapinare i due senza consegnargli la droga.E così sarebbe andata: i due, tornati vicino al pub di via Franco Bartoloni, zona Colli Albani, hanno rubato lo zaino dove avevano visto i soldi, colpendo la fidanzata della vittima che opponeva resistenza. A quel punto Luca sarebbe intervenuto colpendo uno dei due, mentre l'altro estraeva la pistola, pare una calibro 38, e esplodeva il colpo alla testa di Luca rivelatosi poi mortale.I due, dopo l’aggressione, sarebbero fuggiti a bordo di una smart bianca. Ad indirizzare le indagini di Carabinieri e Polizia le testimonianze delle persone che hanno assistito al brutale omicidio e i video delle telecamere di sorveglianza della zona."Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell'omicidio di Luca Sacchi". Questo è quanto avrebbe detto la mamma del ragazzo sospettato di avere ucciso con un colpo di pistola Luca Sacchi, 24 anni, a Roma. La donna si è recata nella tarda serata di ieri in un commissariato accompagnata dall'altro figlio per comunicare i suoi sospetti.Da lì sono poi scattate le indagini dei Carabinieri che con la Polizia hanno poi bloccato i sospettati. A sparare sarebbe stato un incensurato, il complice avrebbe precedenti per droga.I due ragazzi, entrambi operai di 20 e 21 anni, sembra non fossero sotto l'effetto di droghe al momento del fermo. Uno dei due si trovava a casa della fidanzata quando è stato rintracciato. I due, entrambi in questura da stanotte, davanti a investigatori e inquirenti, si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere, ma dopo ore di interrogatorio è stato deciso il loro fermo.della Procura di Roma per concorso in omicidio"Nessuno ci restituirà la giovane vita di Luca ma in questi momenti sono orgoglioso del lavoro delle forze dell'ordine che a Roma in meno di 24 ore, anche grazie alla collaborazione dei cittadini romani, hanno catturato i presunti killer", ha scritto su Twitter il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.