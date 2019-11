"Scongiurare crisi nella raccolta" Raggi a Zingaretti: indichi entro oggi un sito ove conferire i rifiuti Lettera della sindaca di Roma al governatore del Lazio dopo la chiusura della discarica di Colleferro. La replica dell'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Valeriani: in 4 mesi Raggi non ha presentato proposte. Costa: abbassare i toni e collaborare

Lettera urgente della sindaca di Roma al governatore del Lazio sul tema della ricorrente emergenza rifiuti nella Capitale. Occorre "indicare senza indugio e non oltre la data" di oggi "un sito alternativo" dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, "onde scongiurare una grave crisi nella raccolta" a seguito della chiusura della discarica di Colleferro, scrive Virginia Raggi.La richiesta è contenuta nella lettera urgente inviata ieri sera dalla sindaca al presidente della Regione Lazio e, per conoscenza, anche ai ministri dell'Interno e dell'Ambiente."La sindaca Raggi persevera in un atteggiamento inaccettabile. Da oltre 4 mesi la Regione partecipa alla cabina di regia insediata presso il Ministero dell'Ambiente sulle criticità del sistema dei rifiuti del Comune di Roma, ma in questo arco di tempo non è mai arrivata una concreta proposta del Campidoglio o di Ama per superare le ripetute difficoltà organizzative e gestionali legate al ciclo dei rifiuti della capitale". Così in una nota l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. "Il presidente Zingaretti ha inviato una lettera alla sindaca Raggi dieci giorni fa, ribadendo la chiusura improcrastinabile della discarica di Colleferro il prossimo 31 dicembre e sollecitando il Comune ad individuare soluzioni alternative per evitare il rischio di problemi igienico-sanitari - aggiunge - Solo oggi la sindaca Raggi risponde pretendendo che sia la Regione ad indicare immediatamente ad Ama i siti di smaltimento necessari per sopperire alla chiusura dell'impianto di Colleferro, stravolgendo le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge nazionale"."Sui rifiuti, Roma sconta una situazione irrisolta da oltre 20 anni. Nell'ultimo anno e mezzo stiamo faticosamente trovando ogni volta la soluzione migliore per il bene dei cittadini, nell'ottica di un percorso di soluzione virtuoso che, ovviamente, ha tempi lunghi. Sebbene le competenze del tema siano in capo alle istituzioni locali, come è noto, non ci siamo mai tirati indietro. E anche in queste ore stiamo seguendo con lo staff del Ministero la situazione". Lo dice il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a proposito della questione rifiuti a Roma. Costa sottolinea che "bisogna lavorare tutti insieme, abbassando i toni e alzando il livello di attenzione e collaborazione, nell'unica ottica vincente che è il bene dei cittadini".