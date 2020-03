Roma Raggi: immediata chiusura ville e parchi recintati ​Sono esclusi dal provvedimento le aree e i parchi non recintati, come Villa Borghese

Al fine di contenere l'emergenza sanitaria ed evitare ogni possibile occasione di concentrazione di persone, con ordinanza del sindaco Virginia Raggi è stata disposta l'immediata chiusura di ville, aree giochi e parchi pubblici recintati di Roma.La misura, valida fino al 25 marzo, è finalizzata a contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19.Sono esclusi dal provvedimento le aree e i parchi non recintati, come Villa Borghese, dove è invece previsto un aumento dei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni fissate dal Dpcm dell'11 marzo 2019.