Media Rai4: non rinnovato contratto con Sky per canale 104

A partire da domani, giovedì 13 settembre, Rai4 non sarà più visibile su Sky.Il contratto triennale per la collocazione del canale sul numero 104 della piattaforma satellitare, come fa sapere in una nota l'azienda di Viale Mazzini, è infatti in scadenza e non sarà rinnovato.Rai4, si legge nella nota, è visibile sul canale 21 del digitale terrestre, su Rai Play e Tivùsat ai canali 10 e 110.Chiusa la scorsa stagione tv con uno share quotidiano dell'1,5%, Rai4 è il secondo canale semigeneralista più seguito in Italia.