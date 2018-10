Il caso Rai: Fazio invita il sindaco Lucano a 'Che tempo che fa', ma la Lega si oppone Il sindaco dovrebbe essere intervistato in diretta, ma la sua partecipazione non è ancora stata confermata ufficialmente

Domenica sera Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, sarà ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai1. La Lega si schiera compatta contro questa partecipazione."La tv pubblica non può divulgare modelli distorti sull'onda di strumentalizzazioni ideologiche". E' sulla base di questo principio che i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai (Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Simona Pergreffi, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio e Umberto Fusco), sono contro la presenza di Lucano nella trasmissione di Fazio. "Nonostante la revoca agli arresti domiciliari, è evidente come Lucano sia accusato di aver violato norme civili, amministrative e penali sull'accoglienza. Chiediamo quindi che Fazio non chiami il sindaco in trasmissione", dicono i parlamentari della Lega che annunciano in proposito un'interrogazione in commissione di Vigilanza."Rassegnatevi: i partiti non possono e non devono decidere chi può e chi non può essere ospite di una trasmissione. Come non devono mettere bocca sui sommari dei tg. O peggio sui direttori di reti e testate. Siamo certi che nessuno in Rai cederà al veto dei parlamentari della Lega su Domenico Lucano". Lo scrivono in una nota congiunta l'Usigrai e la Fnsi riferendosi alle polemiche per la presenza - non ancora ufficializzata, però - del sindaco di Riace alla trasmissione 'Che tempo che fa' di domenica prossima in prima serata. "La soluzione - dicono Usigrai e Fnsi - non è mai cancellare. Ma semmai aumentare le occasioni di ascolto, di confronto e di dibattito. E' di questo che si nutre la democrazia liberale. Per questo anzi rilanciamo la richiesta alla Rai di mandare in onda la fiction su Riace con Beppe Fiorello, magari accompagnandola con una serata di approfondimento giornalistico per raccontare il modello di accoglienza e le indagini in corso".