Rai, Foa: nessuna norma vieta di riprodurre la candidatura

Al riguardo della legittimità della riproposizione della candidatura alla presidenza della Rai di Marcello Foa, "ci sono molte rassicurazioni di giuristi di alto livello; secondo tanti giuristi non c'è nessuna norma che lo vieti, e dunque, con il quadro che si va delineando per il secondo voto della Vigilanza, tutto indica che la situazione sia perfettamente in regola".Lo ha detto, a margine della cerimonia in cui ha ricevuto il premio 'Oriana Fallaci' a Firenze, lo stesso Marcello Foa.Foa ha anche sottolineato come nella vicenda, "al momento, c'è stato uno stop che non è da considerarsi una bocciatura, perché non è stato raggiunto il quorum dei votanti al primo turno".Il consigliere Rai ha proseguito dicendo che "il fatto che la Vigilanza rivoti e ristabilisca le condizioni senz'altro è un ulteriore elemento di rassicurazione". "Dunque - ha concluso -, non c'è alcun rischio che le cose non siano in regola".