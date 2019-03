Viale Mazzini Rai, il Cda approva il nuovo assetto organizzativo Introdotta la figura del Direttore generale Corporate. Indicato Alberto Matassino

Il Consiglio d'amministrazione della Rai, sotto la presidenza di Marcello Foa e alla presenza dell'Amministratore delegato Fabrizio Salini, ha approvato il progetto di assetto macro-strutturale proposto dall'Ad, che prevede anche l'introduzione della figura del Direttore generale Corporate, in coerenza con le linee del piano industriale approvato il 6 marzo.Il Direttore generale avrà tra l'altro il compito di dare esecuzione alla strategia dell'Amministratore delegato rispetto alle strutture operative, e di ottimizzare i meccanismi aziendali. Il progetto contempla poi il riassetto dell'area Comunicazione e Relazioni esterne, rendendo autonome le Direzioni per le Relazioni istituzionali e per le Relazioni internazionali. Sono inoltre stati istituiti l'Ufficio Studi e la funzione Transformation Office, mentre la Direzione Pubblica Utilità è stata scorporata dall'Area Digital quale segno di maggiore attenzione agli obblighi imposti dal Contratto di servizio.L'Amministratore delegato ha comunicato al Cda la sua intenzione di nominare Alberto Matassino direttore generale, Roberto Ferrara capo staff dell'Ad, Marcello Ciannamea coordinatore editoriale dei palinsesti televisivi, e Roberto Nepote direttore del Marketing. Resta fermo che il nuovo assetto organizzativo nel suo complesso ha come obiettivo il miglioramento della macchina operativa della Rai senza aggravio di costi per l'azienda. Il Cda ha infine approvato il Piano di gestione e sviluppo delle risorse umane, la cui elaborazione è prevista dall'art. 24 del Contratto di servizio.