La nota dell'azienda Rai: parole indegne su Falcone e Borsellino. Al via un'istruttoria sul caso Realiti Sotto accusa le dichiarazioni su Falcone e Borsellino di un un cantante neomelodico ospite del programma

Condividi

"La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta". È quanto si legge in una nota dell'azienda, che annuncia anche di aver "avviato un'istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda"."Direttore di rete, conduttore, autori - prosegue la nota di Viale Mazzini - sono stati ampiamente sensibilizzati sulla necessità di porre la massima attenzione sulla scelta degli ospiti, delle tematiche e sulla modalità di trattazione di argomenti 'sensibili'; in coerenza con quanto ogni giorno la Rai testimonia attraverso programmi, eventi speciali e fiction dedicati alla sensibilizzazione della collettività contro la criminalità organizzata e a sostegno della memoria dei tanti martiri delle mafie. L'azienda - conclude il comunicato - ha avviato un'istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda".