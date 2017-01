Rai, si dimette Verdelli Lascia la carica di direttore editoriale per l'Offerta informativa

Carlo Verdelli

"Sto scrivendo la lettera di dimissioni che consegnerò questa sera al direttore generale". Lo afferma il direttore per l'Offerta informativa Rai Carlo Verdelli."Una persona perbene - spiega Verdelli - prende atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione odierna il piano da lui messo a punto sarebbe stato bocciato e accantonato, perché ritenuto pericoloso e irrealizzabile"."Chi lo propone - prosegue - non può che prendere atto che non gode più della fiducia dei vertici e rassegnare le sue dimissioni. Non ci può essere un direttore che non ha la fiducia del CdA".Nella riunione odierna informale non c'è stata nessuna votazione ma un confronto con tutti i consiglieri che ha messo in luce come la maggior parte del piano non fosse ritenuto sufficientemente compatibile e innovativo. Un'analisi critica, quella dei consiglieri, che ha portato Verdelli alla sua decisione dopo un incontro con il Dg Rai, Antonio Campo dall'Orto.