Nuova aggressione a giornalisti Gli inviati di Nemo aggrediti durante l'arresto di Antonio Casamonica

Il momento dell'aggressione

L'inviato di Nemo, Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono sono stati aggrediti questa mattina durante l'arresto di Antonio Casamonica e di Alfredo Di Silvio, ritenuti responsabili del pestaggio del 1 aprile ai danni di una donna disabile e del titolare del Roxy Bar alla Romanina.I familiari dei due uomini hanno inveito e insultato poliziotti e giornalisti per poi colpire la telecamera di Del Buono con uno schiaffo spaccando il led. Lo documenta un video diffuso dalla Rai.Per Nello Trocchia non si tratta della prima aggressione. Nel 2017 era stato aggredito in pieno giorno alle spalle con un pugno alla nuca nella piazza principale di Vieste, mentre girava un servizio sulla mafia foggiana."Ancora un'aggressione nei confronti di una trasmissione Rai impegnata a raccontare gli sviluppi giudiziari di un grave fatto di cronaca consumato a Roma. L'azienda esprime la piena solidarieta' ai colleghi aggrediti questa mattina davanti alla casa di un esponente della famiglia Casamonica e conferma il suo totale impegno a tutela di tutti coloro che lavorano per garantire al Servizio Pubblico la possibilita' di essere nei luoghi dove avvengono i fatti". Cosi' la presidente Rai Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo commentando l'aggressione avvenuta ai danni di una troupe della trasmissione di Rai2 'Nemo'. E aggiungono che "nessuna intimidazione potra' mai fermare il racconto della realta' che la Rai quotidianamente offre agli italiani".