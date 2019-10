Siria Raid Usa: "Forse ucciso il capo del'Isis al Baghdadi". Trump: "E' successo qualcosa di enorme" Secondo fonti militari l'autoproclamato califfo si sarebbe fatto esplodere dopo un conflitto a fuoco con i militari americani

Condividi

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Gli Usa hanno lanciato un raid contro al-Baghdadi nel nord della Siria, uccidendo con ogni probabilità il leader dell'Isis. Manca ancora la conferma ufficiale, anche se più fonti raccolte da diverse testate sono concordi.Il presidente Trump ha reso noto che oggi alle 15 italiane rilascerà una dichiarazione su 'un grande accaduto'. La Casa Bianca avrebbe dato l'ok al raid la scorsa settimana.Al Baghdadi si sarebbe fatto esplodere dopo esser stato sorpreso dalle forze americane in un compound.In un tweet il presidente americano ha scritto: qualcosa di grande è avvenuto.Sarà il test del Dna a dare la conferma che quello morto nel corso del raid americano in Siria sia il leader dell'ISIS Abu Bakr al-Baghdadi , lo scrive il sito della Cnn citando un alto funzionario della difesa statunitense e una seconda fonte. Sono in corso il test biometrico e il test del DNA.Due fonti di sicurezza irachene e due iraniane hanno detto di aver ricevuto conferma dall'interno della Siria che al Baghdadi è stato ucciso nel raid Usa. Lo scrive il sito di reuters. "L'Iran è stato informato della morte di Baghdadi da funzionari siriani che l'hanno appreso sul campo", ha detto uno dei funzionari.