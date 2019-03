Mercati Rallenta l’industria giù le borse

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta negativa per le borse, dove il rallentamento dell'attività manifatturiera in Europa ma anche negli Usa, frena gli indici e riporta a galla timori sulla crescita economica. Milano cede l'1,38%, peggio fanno Francoforte -1,63%, Londra e Parigi che cedono il 2%. Sul Vecchio Continente pesa anche la frenata di Wall Street, dove i rendimenti dei titoli decennali sono scesi per la prima volta dal 2007 sotto quelli dei titoli a tre mesi. Secondo gli esperti questo è il segnale di una recessione vicina. Il Nasdaq sta perdendo il 2%, -1,6% il Dow Jones. A Piazza Affari lo spread si allarga a 247 punti base, i titoli bancari sono tutti in sofferenza: Unicredit e Ubi lasciano il 4,5%, Banco Bpm - 4,35%, Intesa Sanpaolo -2,64%. Giù anche Saipem, che perde il 5%, positiva Tenaris +2,7%. L'euro scivola a 1,1290 sul dollaro.