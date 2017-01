Calcio Tutti pazzi per Ranieri, "bello vincere da vecchi" Il mister parla il giorno dopo il trionfo

La festa è iniziata ieri sera, intorno alle 23, al fischio finale di Chelsea-Tottenham, ma l'entusiasmo a Leicester per lo il titolo delle favole non accenna ad affievolirsi, tra ore piccole e fiumi di birra. Oggi Claudio Ranieri, l'italianissimo grande condottiero dei Foxes, è tornato a esprimere tutta la sua gioia: "Se avessi vinto questo all' inizio della mia carriera, forse avrei potuto dimenticarlo. Ma ora sono vecchio e posso ricordarlo. Sono felice per i tifosi, il presidente, tutta la comunità di Leicester. Non so quale sia il nostro segreto: I giocatori hanno dato cuore e anima. E' il modo in cui giocano. Ora andiamo avanti. Vogliamo migliorare, e molto". Intanto però è il momento della festa, e perché no di raccogliere gli elogi di mezzo mondo. Perfino da Josè Mourinho, acerrimo nemico ai tempi del duello Inter-Juve e che quest'anno aveva iniziato alla guida del Chelsea. "Ho perso il titolo a vantaggio di Claudio Ranieri ed è con grande emozione che vivo questo momento magico della sua carriera". Roma esalta l'impresa del suo 'figlio', con i messaggi di congratulazioni della As Roma (proprio la squadra con la quale Ranieri è andato più vicino a vincere lo scudetto, sfumato solo all'ultima giornata a vantaggio dell'Inter) e di Francesco Totti, con cui Claudio condivide in questo periodo l'aura magica da 'grande vecchio romano'. Ma perfino Catanzaro lo esalta, in virtù dei suo trascorsi da calciatore in Calabria, e addirittura il Comune vuole farlo cittadino onorario.Ma la lista delle congratulazioni illustri è lunghissima: da Carlo Ancelotti ("Congratulazioni ad entrambi, al Leicester e al mio amico Claudio Ranieri, per la loro storica vittoria in Premier League") a Claudio Marchisio ("Leggendari. Complimenti a Ranieri"), da Massimiliano Allegri ("L' organizzazione della scuola italiana conquista la Premier! Bravo Claudio Ranieri e complimenti al Leicester: ci vediamo in Champions!") a Matteo Renzi: "La più grande impresa della storia del calcio inglese l'ha guidata un italiano. Grande Leicester. Grandissimo mister Ranieri. Pazzesco". E lui, troppo spesso finora ignorato, gongola. "Da parte mia non c'è alcuna rivincita, sono contento e soddisfatto della carriera che ho fatto e che sto facendo".