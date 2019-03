Il nuovo allenatore della Roma Ranieri è già a Roma, avventura-bis a Trigoria. Monchi ai saluti. Il nuovo ds è Massara

#Roma #Ranieri atterrato a Ciampino. Dopo 8 anni si riprende la #ASRoma. Ranieri è atteso a Trigora per la firma del contratto, nel pomeriggio l'allenamento. Intanto i giallorossi sono pronti a salutare anche il ds Monchi, rescissione consensuale. #TgSport h11 #Rai2 per le ultime pic.twitter.com/3ru1ynTya3 — RaiSport (@RaiSport) 8 marzo 2019

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 marzo 2019

L’#ASRoma e Monchi raggiungono un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo.



Il dirigente: “Ringrazio il Presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi"



➡️ https://t.co/li8TiUsscL pic.twitter.com/40TfHbtsPj — AS Roma (@OfficialASRoma) 8 marzo 2019

è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Il tecnico, proveniente da Londra, è pronto a cominciare la sua seconda avventura sulla panchina della Roma e nel pomeriggio dovrebbe già dirigere a Trigoria il suo primo allenamento dopo aver firmato il contatto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi tre mesi.Dopo l'esonero dila Roma ha poi ufficializzato di avere raggiunto un accordo con Ramon Rodriguez Verdejo () per la risoluzione consensuale anticipata del contratto in vigore tra le due parti. L'incarico di Direttore Sportivo - si legge in una nota del club - è affidato a