"Quota 100 boomerang paradossale" Rapallo, i giovani di Confindustria: "Finita la pazienza, serve crescita" "L'unico modo per riformare l'Ue è starci dentro da protagonisti", dice il presidente Alessio Rossi. "Si legge di una manovra correttiva, la Commissione europea la chiede, per il governo non è necessaria, dal 10 giugno forse qualcuno ci dirà qualcosa di più concreto"

"Da anni facciamo proposte, ci siamo rivolti a tutti i governi. Stavolta non c'è più niente da aggiungere. Non è che non abbiamo niente da dire, non sappiamo a chi dirlo, perché davanti a noi ci sono solo campagne elettorali interminabili e mai un confronto serio". Lo dice il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, dal convegno a Rapallo: è "finita la nostra pazienza". Allora "la nostra proposta al governo è una sola: dobbiamo riattivare una cabina di regia per la crescita, ma stavolta chiamate i protagonisti, non le comparse"."Non vogliamo che l'Italia ingaggi una guerra di posizione con le istituzioni europee", che "dobbiamo smettere di dipingere come avversarie. L'unico modo per riformare l'Ue è starci dentro da protagonisti", dichiara Rossi, aprendo il convegno. Invece "in caso di apertura della procedura di infrazione, l'Italia potrebbe finire in panchina. Dobbiamo avere un chiodo fisso: dimostrare affidabilità ed essere credibili" prendendo "impegni precisi", aggiunge, indicando la via del "dialogo".I giovani industriali criticano poi uno dei provvedimenti cardine del governo. Quota 100 "ci sta tornando indietro come un boomerang, perché la Commissione europea l'ha messa all'indice. Ma il problema vero è che questa misura genera un paradosso: in uno dei Paesi più vecchi d'Europa non si può avere un sistema pensionistico insostenibile"."Flat tax e reddito di cittadinanza sono fatte a debito. Riparliamone quando si potranno fare senza sfondare i conti pubblici. Intanto, abbassiamo subito il cuneo fiscale, perché mette più soldi in tasca ai lavoratori e fa ripartire lo sviluppo", sostiene il presidente Rossi."Di fronte ad una situazione di stallo, abbiamo chiesto provvedimenti urgenti, mala risposta ancora una volta è stata debole: i decreti crescita e sblocca-cantieri. Decreto crescita, che forse sarebbe più prudente chiamare 'decreto dita incrociate'", afferma Rossi, rimarcando che "eppure, se c'è un obiettivo su cui tutti concordano, è proprio la crescita", che però "non c'è nel testo e figuriamoci nei fatti". Dunque, "visto che questi due provvedimenti sono ora in Parlamento, non è troppo tardi per dare il tanto atteso segnale:il governo stia dalla parte giusta, stia dalla parte dello sviluppo. Dalla parte delle imprese"."Pensare che il problema del debito pubblico sia risolvibile con i minibot è come provarci con i soldi del Monopoli", ha poi affermato Rossi. "I mercati - aggiunge - chiederanno sostenibilità economica più rapidamente di quanto faranno i nostri nipoti. Ormai i nostri conti pubblici sono ufficialmente sotto la vigilanza europea, e insieme alla flessibilità economica è finita anche la nostra pazienza. Si legge di una manovra correttiva, la Commissione europea la chiede, per il Governo non è necessaria, dal 10 giugno forse qualcuno ci dirà qualcosa di più concreto".