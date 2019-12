MONDO

La polizia di Berlino corregge: dubbi su tentata rapina e spari vicino a Checkpoint Charlie Le forze dell'ordine sono intervenute con ampio dispiegamento di forze nella zona del centro della capitale tedesca in seguito ad alcune segnalazioni che non hanno per ora trovato riscontro. Si era anche parlato di un uomo in fuga

La polizia di Berlino corregge: gli spari a Checkpoint Charlie, di cui si era data notizia, "non hanno trovato per ora conferma", scrivono su twitter. Né vi sarebbero indizi relativi a un qualche sospetto, si legge ancora. "Dopo aver interrogato altri testimoni e aver ispezionato gli edifici in # Friedrichstraße, gli spari segnalati non sono stati finora confermati. Non ci sono inoltre ulteriori indicazioni di un sospetto. Continuiamo a indagare" ha twittato la polizia. Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der #Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor. Wir gehen der Sache weiter nach. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019 Le verifiche però continuano. La polizia era intervenuta con ampio dispiegamento di forze nella zona del centro della capitale tedesca, molto frequentata dai turisti, per una presunta rapina a uno Starbucks Testimoni hanno riferito di spari

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, testimoni avrebbero sentito rumore di spari. Sempre i media hanno dato conto di dichiarazioni della polizia, secondo cui un uomo era in fuga. Isolata l'area attorno all'incrocio tra Friedrichstraße e Kochstraße, perquisiti gli edifici vicino a Starbuck. La situazione è "sotto controllo", ha twittato la polizia tedesca. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

