Chieti Rapina in villa a Lanciano, preso anche il quarto uomo L'arrestato è di nazionalità romena come gli altri tre rapinatori fermati ieri

Preso a Caserta da poliziotti #Sco e #Squadramobile anche il quarto uomo indiziato di essere responsabile della cruenta rapina in villa a #Lanciano in danno ai coniugi Martelli @Viminale pic.twitter.com/boIB2qAsz1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 27 settembre 2018

È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda di rapinatori che ha aggredito i coniugi Martelli, nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti. L'uomo è di nazionalità romena come gli altri tre rapinatori fermati ieri. È stato arrestato dalla squadra mobile di Caserta. L'annuncio della cattura è stato fatto dalla Polizia di Stato via twitter.Il quarto uomo della violenta rapina ai danni del medico e della moglie a Lanciano era ricercato dagli investigatori a Casal di Principe nel Casertano. Nella cruenta aggressione nella notte fra sabato e domenica alla donna è stato mutilato l'orecchio.Si terrà con ogni probabilità nella mattinata di sabato prossimo, 29 settembre, dinanzi al Gip del Tribunale di Lanciano (Ch),Massimo Canosa, l'interrogatorio di garanzia dei tre giovani romeni già fermati ed accusati della rapina ai danni dei coniugi Martelli avvenuta all'alba di domenica scorsa. I tre ora si trovano rinchiusi nel carcere di Lanciano.