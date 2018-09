Un quinto uomo? Rapina in villa: operazione in corso nei dintorni di Lanciano Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa

Una vasta operazione di polizia e carabinieri, anche con l'ausilio di un elicottero, è in atto nelle frazioni Rizzacorno e Colle Campitelli di Lanciano alla ricerca di altri appartenenti alla banda responsabile della cruenta rapina, domenica scorsa, nella villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan. Gli investigatori sarebbero sulle tracce di un quinto componente della banda di rapinatori, che sarebbe in fuga nelle campagne: potrebbe essere lui il basista.Ai residenti dell'area interessata è stato ordinato dalla forze dell'ordine di rimanere in casa. "Si sta lavorando, il procuratore di Lanciano Mirvana Di Serio ha dato indicazioni", puntualizza il colonnello Florimondo Forleo, comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, al termine di un vertice in Procura seguito all'interrogatorio di stamane in carcere dei primi tre romeni fermati che hanno ammesso le loro responsabilità nella vicenda.Intanto, il gip del Tribunale di Lanciano, Massimo Canosa, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre giovani romeni. Restano dunque dietro le sbarre i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica, 20, e il loro cugino Aurel Ruset (25): sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di armi.