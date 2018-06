Il caso Rapine ad anziani, sgominata banda a Nuoro Le persone coinvolte erano pronte a condurre altre rapine

È stato sgominato dalla polizia di stato di Nuoro un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani della zona, dedito alla commissione di rapine ad anziani, spaccio di stupefacenti e traffico di armi. Grazie alle intercettazioni e a numerosi servizi di osservazione e pedinamenti è emerso che le persone coinvolte erano pronte a effettuare rapine per lo più nei confronti di persone anziane.Le attività illecite sono state scongiurate in tempo grazie all’intervento dei poliziotti. È stato possibile infatti ricostruire le modalità con cui i malviventi avevano effettuato i sopralluoghi nelle case delle ignare vittime. Tra queste, per esempio, il distacco della corrente elettrica per indurre l’anziano proprietario dell’immobile ad uscire di casa per verificare il contatore. Oppure avvicinavano l’anziano con il pretesto di vendere prodotti a domicilio.Attraverso le indagini coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Nuoro si è scoperto che tre coinvolti sarebbero responsabili anche dell’attentato condotto a scopo estorsivo nei confronti del titolare dell’agenzia Europcar, avvenuto a Nuoro lo scorso febbraio.