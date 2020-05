Coronavirus, rapporto Gran Bretagna: 100.000 persone potrebbero morire entro l'anno Sunday Times: il premier Boris Johnson è stato avvertito dai suoi consulenti

"Il bilancio delle vittime nel Regno Unito potrebbe salire a 100.000 se le restrizioni al blocco (a causa del coronavirus) si allentassero troppo rapidamente". E', secondo quanto scrive oggi il Sunday Times, il contenuto di un rapporto consegnato al primo ministro britannico Boris Johnson che alle 20 italiane dovrebbe annunciare in tv un graduale allentamento delle restrizioni di blocco mentre diversi uomini di scienza sono preoccupati per una seconda ondata del virus.Secondo questo rapporto, il Primo Ministro è stato avvertito dai suoi migliori consulenti scientifici di avere "pochissimo spazio di manovra" e che entro la fine dell'anno la Gran Bretagna potrebbero subire più di 100.000 morti se i ministri allentassero il blocco troppo e troppo velocemente, come riferisce il Sunday Times.