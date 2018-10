Spagna Re Felipe va a Mallorca dopo l'inondazione: il volontario gli porge una scopa

Condividi







Re Felipe di Spagna, in visita a Mallorca colpita da una inondazione per dare man forte ai volontari, si è rifiutato di partecipare in prima persona allo spalamento del fango. Felipe, visitando la cittadina di Sant Llorenç, ha incontrato un gruppo di volontari, passandoli in rassegna e stringendo loro la mano. Uno di loro, Oscar Tarela, ha offerto al sovrano la scopa, invitandolo a partecipare alla rimozione del fango. Il re avrebbe detto che “per il momento era impegnato” e, a un secondo invito, ha ribadito il 'no', stringendo la mano all’offerente.

Oscar Tarela ha postato un commento, in seguito rimosso, sulla sua pagina di Facebook: “Lui ha detto che ra venuto per dare una mano e io gli ho offerto la scopa perché la sua stretta di mano non è di grande aiuto. Ma lui l’ha rifiutata”.