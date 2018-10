Musica tra Roma e Rieti Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi apre il Reate Festival 2018 Per la prima volta alla rassegna anche l'Orchestra di Piazza Vittorio, con Petra Magoni nel ruolo di Don Giovanni. Dal 5 ottobre al 25 novembre numerosi gli appuntamenti, rivolti anche alla scuole

di Nicola Iannello Ruota attorno a una chicca imperdibile l’edizione 2018 del Reate Festival. Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi “debutta” a Roma e a Rieti, a oltre tre secoli e mezzo dalla sua prima rappresentazione a Venezia nel 1640. L’opera verrà eseguita il 5, 6 e 7 ottobre al Teatro di Villa Torlonia della Capitale e il 10 ottobre al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. A dirigerla, uno specialista di musica antica, Alessandro Quarta, alla testa del Reate Festival Baroque Ensemble. Gli strumentisti e i cantanti saranno in massima parte giovani al di sotto dei 35 anni, scritturati grazie anche al finanziamento della Fondazione Alberto Sordi per i Giovani, nata per favorire l’inserimento di nuovi talenti nel mondo dello spettacolo. L’opera monteverdiana, realizzata in collaborazione con l’Accademia Filarmonica, il Teatro di Roma e il Teatro dell’Opera, andrà in scena per la regia Cesare Scarton, con le scene di Michele Della Cioppa, i costumi di Anna Biagiotti e le luci di Andrea Tocchio. Nel ruolo del titolo, il baritono Mauro Borgioni.Sarà ospite per la prima volta del Reate Festival – che si propone di valorizzare e divulgare il teatro musicale in tutte le sue forme – l’Orchestra di Piazza Vittorio di Mario Tronco, una compagine multietnica e affiatata che presenterà una rivisitazione del Don Giovanni di Mozart: uno spettacolo godibilissimo e ricco di sorprese tra cui in primo luogo la presenza di Petra Magoni che incarna un Don Giovanni en travesti del tutto inaspettato, di grande suggestione vocale e scenica. In programma il 6 e 7 novembre al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti.Continuerà la collaborazione con l’Associazione Europa InCanto con la quale ha già realizzato lo scorso anno una particolare edizione del mozartiano Flauto magico. Quest’anno il progetto sarà dedicato ad Aida di Giuseppe Verdi e si baserà su un innovativo metodo didattico che, tramite incontri, seminari, laboratori, è in grado di avvicinare e appassionare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado al mondo della musica, del teatro e dell’opera lirica, trasformandoli da spettatori passivi a protagonisti attivi dello spettacolo. L’Aida andrà in scena le mattine del 19, 20, 21 e 22 novembre, sempre al Teatro di Rieti.La programmazione avrà un ulteriore punto di forza nella valorizzazione della musica per organo: nella Basilica di San Domenico di Rieti si trova il grande organo pontificio Dom Bedos-Roubo, un enorme strumento di quattordici metri che costituisce uno dei maggiori risultati artistici della moderna arte organaria. Due gli appuntamenti: domenica 21 ottobre Alessandro Alonzi propone musiche di Alessandro Marcello, Dietrich Buxtheude, Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn; domenica 11 novembre Daniele Rossi eseguirà composizioni di Johannes Brahms, Mendelssohn e Bach.Altri tre i concerti in programma. Il 9 novembre all’Auditorium Varrone, Stefano Mhanna, violino e organo, si esibirà su musiche di Bach/Vivaldi, Girolamo Pera, Georg Friedrich Händel e Niccolò Paganini. Il 16 novembre nella stessa sede Gershwin protagonista: il Quartetto di Sassofoni “Accademia” propone brani del compositore americano, oltre a musiche di Nino Rota. Chiusura del Reate Festival al Teatro Flavio Vespasiano domenica 25 novembre con l’Orchestra Europa InCanto diretta da Germano Neri in due composizioni per voce recitante e orchestra: accanto al celebre Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev, verrà presentato il meno noto Primo concerto dell’Orso Paddington, su musica di Herbert Chappell, ispirato a un’icona della letteratura inglese per l’infanzia.