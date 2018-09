Linea dura Detenuta uccide figlia a Rebibbia, ministro Bonafede sospende vertici sezione femminile Dopo quanto accaduto ieri nel carcere, dove una detenuta ha ucciso una figlia e ferito gravemente l'altro figlio

Sospensione per il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti. Questa la decisione presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito ai fatti avvenuti ieri nel carcere romano dove una detenuta ha ucciso la figlia e ferito gravemente l'altro figlio. I provvedimenti sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Da ieri, inoltre, è in corso un accertamento ispettivo da parte del Dap.