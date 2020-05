Il piano europeo per la ripresa Recovery Fund. Conte: ottimo segnale. Amendola: l'Europa c'è Il premier: 750 miliardi cifra adeguata, liberare subito risorse

"Ottimo segnale da Bruxelles; va esattamente nella direzione indicata dall'Italia. Siamo stati descritti come visionari perché' ci abbiamo creduto dall'inizio. 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato per liberare le risorse presto. Che le capitali europee lo assecondino". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le scelte della Commissione Ue sul Recovery Fund."L'Europa c'è. La proposta di Recovery Fund della Commissione - Next Generation EU - è una base solida per concludere in modo positivo i negoziati al prossimo Consiglio Ue". Così Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, dopo quanto comunicato dalla presidente Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. "Ora il governo definirà, come ha detto Conte, un Recovery Plan nazionale collegato alle misure europee. Diamo concretezza a un grande piano di trasformazione e riforma del Paese, basato sull'economia verde, digitalizzazione, sanità, istruzione e ricerca".