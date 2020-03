ECONOMIA

2020/03/13 17:58

Mercati Recupero parziale per Piazza Affari Milano, per qualche tempo, era riuscita a recuperare per intero la flessione storica di ieri. Poi gli indici hanno perso smalto mantenendo comunque il segno più

Condividi di Marzio Quaglino Ancora un seduta sull’ottovolante per Piazza Affari. Le dichiarazioni arrivate oggi da Bce e Commissione Europea hanno favorito la risalita di tutte le borse. Milano, per qualche tempo, era riuscita a recuperare per intero la flessione storica di ieri. Poi gli indici hanno perso smalto mantenendo comunque il segno più.



Milano, oggi la migliore, ha messo a segno un progresso del 7,12%, ma il bilancio settimanale è pesantissimo: -23%. Nel resto d’Europa si è andati dal +0,77% di Francoforte al +2,46% di Londra.



Sul listino di Piazza Affari la migliore è stata Bper Banca (+22,40%), mentre la chiusura peggiore è stata di Atlantia (+0,60%).



