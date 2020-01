Leader leghista: "Tentativo per mandare a casa governo" Referendum, scontro M5S-Lega: "Salvini prende in giro gli italiani" "La nostra priorità è restituire la parola agli italiani al più presto" afferma il segretario della Lega Matteo Salvini. M5S all'attacco. Sibilia: "I leghisti hanno tradito il loro voto". Macina: "Salvini prende in giro gli italiani"

Tra chi si sfila e toglie la firma e chi la aggiunge in zona Cesarini, alla fine i promotori del referendum sul taglio dei parlamentari (i forzisti Cangini e Pagano e il dem Nannicini) incassano 71 sottoscrizioni (7 in più di quelle richieste) e le depositano in Cassazione. La consultazione popolare potrebbe svolgersi in tarda primavera, magari assieme all'altro referendum sul maggioritario e in contemporanea con le elezioni comunali e regionali. Importante il soccorso leghista: sono 6 i senatori del partito di Matteo Salvini che si aggiungono ai firmatari,e consentono il raggiungimento delle firme."Sostenere il referendum sul taglio dei parlamentari, legge che abbiamo promosso e votato in Parlamento, rappresenta anche il tentativo politico e democratico per mandare a casa questo governo pericoloso e incapace. La nostra priorità è restituire la parola agli italiani al più presto". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini spiegando il senso politico dell'adesione alla richiesta di referendum da parte di alcuni senatori della Lega.Ho conosciuto un'altra Lega, piùseria e leale - spiega Sibilia-. Sul taglio dei parlamentari, i leghisti hanno tradito il loro stesso voto, preferendo il lorostipendio romano. Lo afferma il 5 stelle Carlo Sibilia. Ogni giorno leggiamo di mafiosi che accostano il loro nome a quello dei leghisti (vedi oggi Latina), e loro muti. Invece di attaccare la mafia, attaccano Di Maio e Grillo: sembrano davvero verso la fine, intanto perdono 2 punti percentuali a settimana.I risultati al Ministero dell'Interno parlano chiaro - aggiunge il sottosegretario - con Salvini solo psicosi migranti e menosoldi a Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Votare Salvini equivale a votare uno che non ha mai lavorato un giorno. Uno che parla di partite Iva ma non ne ha mai avuta una. Sorprende che persone come Giorgetti e Calderoli si facciano guidare da un leader del genere, uno che fa scelte politiche sconclusionate.Prima vuole stare al governo, poi scappa all'opposizione travolto dalle proprie promesse e dal carcere ai grandi evasori.Da un lato vota per tagliare i parlamentari e dall'altro benedice i suoi senatori che vogliono cancellare il taglio delle poltrone supportando il referendum e mantenendosi, così,aggrappati allo stipendio. Se si farà il referendum proposto da Lega e Forza Italia per tentare di affossare la riduzione delle poltrone dei parlamentari mi auguro che i cittadini spieghino loro nelle urne cosa significa giocare con la coerenza e tradire le aspettative. Poi l'unica strada saranno le dimissioni",conclude il sottosegretario.“La Lega oggi ha mostrato il suo vero volto ed è andata in soccorso di chi vuole salvare le poltrone in Parlamento. Matteo Salvini avrebbe spinto e convinto, da quanto sembra emergere, i suoi senatori a firmare per il referendum sul taglio dei parlamentari, sopperendo al numero di firme che mancavano per raggiungere il quorum necessario per chiederlo. E quindi, pur avendo votato a favore in Aula, di fatto impedisce l’entrata in vigore immediata della riduzione del numero dei parlamentari. Inoltre vorrebbe andare al voto facendo eleggere però 945 parlamentari. Il tutto dopo aver detto agli italiani che la riduzione dei parlamentari era “fatta”. Complimenti per la coerenza!”.È quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Anna Macina.“Noi siamo sempre felici ogni volta che i cittadini possono esprimersi su consultazioni referendarie, ma quando a chiederle sono i cittadini non i senatori per spirito di autoconservazione o la Lega per calcolo politico. Siamo curiosi di vedere la campagna referendaria di Salvini contro la riduzione dei parlamentari”.