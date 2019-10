Inchiesta della Dda sul fallimento partecipata del comune Reggio Calabria, fondi pubblici distratti e finiti alle cosche: 8 gli arresti 5 milioni di euro. A tanto ammontano i soldi pubblici sottratti dalle organizzazioni criminali. Le indagini in molte città d'Italia

Fondi pubblici destinati alla manutenzione dei principali servizi cittadini di Reggio Calabria distratti e lucrati dalle cosche di 'ndrangheta grazie ad accordi con politici e imprenditori collusi. E' il quadro disegnato da un'inchiesta coordinata dalla Dda e condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio che ha portato all'arresto di otto imprenditori che ricoprivano incarichi nelle società Multiservizi, partecipata dal Comune, e Gst, fallite nel 2014 e nel 2015. L'accusa è bancarotta fraudolenta.I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto operativo dei colleghi di Milano, Siena ed Agropoli, in Calabria, Campania, Toscana e Lombardia. Gli indagati, che ricoprivano cariche o qualifiche societarie, secondo l'accusa avrebbero distratto e sperperato il patrimonio delle società "Multiservizi S.p.a." - che si occupava della manutenzione, tra l'altro, del patrimonio edilizio del comune, delle strade, degli uffici giudiziari e di altro ancora - e "Gestione Servizi Territoriale S.r.l.". Operazioni che hanno fatto fallire le società e privato i creditori di quanto dovuto. In corso un "decreto di sequestro preventivo d'urgenza" per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.