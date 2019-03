ITALIA

2019/03/24 13:08

Aperta inchiesta per omicidio colposo Reggio Emilia, circoncisione in casa: morto un bimbo di 5 mesi Tra i 4000 ed i 5000 bambini ogni anno in Italia vengono circoncisi. Circa il 35% subisce la pratica clandestinamente, e spesso non realizzata da medici, con il rischio di infezioni ed emorragie che possono diventare letali. A dicembre è morto un altro bambino di Monterotondo

Ospedale Sant'Orsola di Bologna Circoncisione rituale praticata in casa: morto un bimbo di 2 anni, migliorano condizioni gemello Condividi Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese.



Gli accertamenti dei carabinieri di Reggio Emilia sono scattati venerdì su segnalazione dell'Ospedale di Scandiano. Sul caso la procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.



La salma del piccolo è a disposizione della procura per l'esame autoptico che la pm, Isabella Chiesi, deve fissare. Il bimbo è stato portato venerdì pomeriggio all'ospedale di Scandiano in arresto cardiaco.



Secondo quanto finora ricostruito, il neonato era in condizioni disperate dopo aver subito un intervento domestico di circoncisione, che sarebbe stato fatto dagli stessi genitori. Si è reso quindi necessario il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso al Sant'Orsola di Bologna dove il piccolo poi è deceduto.



Per motivi culturali, religiosi o igienici tra i 4000 ed i 5000 bambini stranieri ogni anno in Italia vengono circoncisi. Circa il 35% subisce la pratica clandestinamente, e spesso non realizzata da medici, con il rischio di infezioni ed emorragie che possono diventare letali. A dicembre è morto un altro bambino di Monterotondo. Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese.Gli accertamenti dei carabinieri di Reggio Emilia sono scattati venerdì su segnalazione dell'Ospedale di Scandiano. Sul caso la procura reggiana ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.La salma del piccolo è a disposizione della procura per l'esame autoptico che la pm, Isabella Chiesi, deve fissare. Il bimbo è stato portato venerdì pomeriggio all'ospedale di Scandiano in arresto cardiaco.Secondo quanto finora ricostruito, il neonato era in condizioni disperate dopo aver subito un intervento domestico di circoncisione, che sarebbe stato fatto dagli stessi genitori. Si è reso quindi necessario il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso al Sant'Orsola di Bologna dove il piccolo poi è deceduto.Per motivi culturali, religiosi o igienici tra i 4000 ed i 5000 bambini stranieri ogni anno in Italia vengono circoncisi. Circa il 35% subisce la pratica clandestinamente, e spesso non realizzata da medici, con il rischio di infezioni ed emorragie che possono diventare letali. A dicembre è morto un altro bambino di Monterotondo.

Condividi