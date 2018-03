Dopo il voto Regionali Lazio, Parisi: "Abbiamo perso, auguri a Zingaretti"

"Abbiamo perso, non siamo riusciti ad arrivare primi ma abbiamo avuto un grande risultato".Lo ha detto Stefano Parisi candidato alla Regione Lazio per il centrodestra annunciando la sconfitta ai presenti al comitato elettorale."Faccio gli auguri a Zingaretti perché governi bene non come ha fatto in questi anni. La nostra Regione merita di più e deve essere governata in modo più dignitoso", ha detto.Infine, sempre riferendosi al governatore riconfermato: "Zingaretti ora deve trovare sostegno in Consiglio ma non certo da parte nostra. Si deve assumere le responsabilita' e noi non condividiamo nulla del suo programma. È giusto che trovi la sua maggioranza nella sua coalizione".