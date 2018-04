Si è votato dalle 7 alle 23 Regionali Molise, spoglio in corso. Primi risultati: testa a testa Centrodestra-M5s Chiamati alle urne 331mila elettori. Affluenza in calo: 52,16% rispetto al 61,63% del 2013. A confrontarsi sono Andrea Greco (M5s), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound)

Chiusi i seggi per le elezioni regionali in Molise. Lo spoglio delle schede è in corso. Gli aventi diritto erano 331mila: sono stati chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente.A confrontarsi sono(M5s),(Centrodestra),(Centrosinistra) e(Casapound). Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del Centrodestra, Toma, e quello M5s, Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale. Attesa e silenzio stampa, al momento, nelle sedi dei quattro candidati alla presidenza dopo una intensa campagna elettorale. Alle politiche del 4 marzo il M5s ha raccolto il 44,79%, il Centrodestra il 29,8%, il Centrosinistra il 18,1%.Alla chiusura dei seggi alle 23 l'affluenza è stata pari al 52,16%. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173mila contro i 182mila delle scorse politiche. Nelle precedenti elezioni regionali del 2013 l'affluenza fu del 61,63%, ma allora si votò anche il lunedì.A far scendere la media dell'affluenza alle urne è stato il relativamente basso numero di votanti nei piccoli paesi. Sopra alla media regionale i centri più grandi.Il sistema elettorale in Molise è molto simile a quello delle altre regioni: prevede l'elezione diretta del presidente della Regione e un meccanismo proporzionale con premio di maggioranza per l'elezione dei consiglieri. Non è previsto il ballottaggio.Tutte le informazioni sulla tornata elettorale sono disponibili sul sito elezioni.regione.molise.it.